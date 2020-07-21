2020-07-21T09:32:38+03:00
Общество

В Брянске за два дня поймали 18 водителей на незаконно переоборудованных машинах

Автоинспекторы подали 16 материалов на прекращение регистрации. транспортных средств
Марина АНТОНОВА
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В Брянске за два дня поймали 18 водителей на незаконного переоборудованных машинах. Автоинспекторы провели рейд 17 и 18 июля, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Пятеро автомобилистов установили дополнительное багажное отделение, двое - прямоточную выхлопную трубу, еще двое занизили клиренс, изменив передние амортизаторы. Двое водителей установили дополнительное световое оборудование, двое нарушили правила установки газового баллона, двое автолюбителей поставили на свои машины колеса большего диаметра. И один водитель демонтировал пассажирские сидения.

В 16 случаях сотрудники ГИБДД составили протоколы на прекращение регистрации транспортных средств.

С начала года за незаконные изменения в конструкцию прекратили регистрацию 38 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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