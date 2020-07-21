2020-07-21T07:58:25+03:00
Происшествия

В Брянске из горящей пятиэтажки эвакуировали 13 человек

Вечером 20 июля пожар случился на улице Авиационной
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Брянске из горящей пятиэтажки эвакуировали 13 человек. Пять жильцов вывести с помощью спасательных устройств.

Пожар на улице Авиационной случился вечером в понедельник, 20 июля. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.12. На место выехали три пожарные машины и автолестница.

Оказалось, что горит квартира на третьем этаже. На пожаре работали четыре звена газодымозащитной службы. В 22.31 с огнем справились.

- Эксперты выяснят, почему загорелась квартира, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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