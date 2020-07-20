Брянские лесорубы приняли участие в конкурсе профессионального мастерства
Соревнования прошли в республике Марий Эл
Фото: Управление лесами Брянской области.
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Брянская команда лесорубов приняла участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший вальщик леса», который прошел в Республике Марий Эл 17 июля.
Участие в состязаниях стали для брянцев хорошей тренировкой перед аналогичными областными и общероссийскими соревнованиями среди вальщиков леса с бензомоторными пилами «Лесоруб-2020», рассказали в управлении лесами Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU