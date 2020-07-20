2020-07-20T17:46:10+03:00
Общество

Брянские лесорубы приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Соревнования прошли в республике Марий Эл
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: Управление лесами Брянской области.Фото: Управление лесами Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянская команда лесорубов приняла участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший вальщик леса», который прошел в Республике Марий Эл 17 июля.

Участие в состязаниях стали для брянцев хорошей тренировкой перед аналогичными областными и общероссийскими соревнованиями среди вальщиков леса с бензомоторными пилами «Лесоруб-2020», рассказали в управлении лесами Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24