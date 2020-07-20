В Брянске на «зебре» грузовик насмерть сбил пожилую женщину

20 Июль 2020 2020-07-20T14:22:27+03:00

Фото: группа «ЧП и ДТП Брянск» в vk.com.

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В Брянске 20 июля на пешеходном переходе сбили пожилую женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Информация об этом появилась в социальных сетях. Позднее аварию прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, в понедельник около полудня водитель машины-погрузчика Nissan Diesel двигался со стороны улицы Клары Цеткин в сторону улицы Никитина. На улице Пушкина 58-летний автомобилист не пропустил идущую по пешеходному переходу 70-летнюю женщину.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия, рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU