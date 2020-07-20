В Брянской области с 21 июля откроют дом-музей в Овстуге

20 Июль 2020 2020-07-20T14:01:31+03:00

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В Брянской области с 21 июля начнет работать дом–музей Федора Тютчева в Овстуге. Об этом рассказали в сообществе учреждения в социальной сети.

Посетители смогут увидеть экспозицию музея только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Граждане должны быть в медицинских масках, соблюдать дистанцию в полтора-два метра.

При входе будет проводиться обязательная обработка рук антисептиком. На выходе из музея использованные маски и перчатки соберут в полиэтиленовые мешки.

Также администрация учреждения просит воздержаться от посещения музея граждан с симптомами острых респираторных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU