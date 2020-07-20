2020-07-20T13:21:01+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%

Андрей БЕЛОВ
Поделиться:
Фото: "ВТБ".Фото: "ВТБ".
Изменить размер текста:

В рамках совместной акции с официальным дистрибьютором АО «Мерседес-Бенц РУС» ВТБ Лизинг предлагает клиентам увеличенные скидки на приобретение автомобилей марки. Машины S-Класса в кузове V/X222 и C/A 217 доступны с выгодой от 20%, модели GLE и GLS - от 6%. Оставить заявку на транспорт и получить расчет платежей по лизингу можно в режиме онлайн. Предложение действует до конца 2020 г.

При покупке в лизинг седана Mercedes-Benz S-Класс стоимостью от 8 230 000 рублей итоговая экономия за счет скидки и налоговых преференций может составить около 2,5 млн рублей. Для кроссовера GLE (V/C 167) скидка в размере 6% предоставляется на автомобили, выпущенные в США начиная с мая 2020 года или в России не ранее июля этого года. При покупке в лизинг этой модели стоимостью 5 240 000 рублей выгода может составить более 1,9 млн рублей.

При приобретнии кроссовера GLS (X167) с датой производства, начиная с 01.07.2020 для машин, выпущенных в США, и с 01.09.2020 для автомобилей локального производства, клиенты также получат скидку в размере 6%. Таким образом, при лизинге этой модели стоимостью 7 990 000 рублей есть возможность сэкономить более 2,9 млн рублей.

«Сегодня большинство дилерских центров и станций техобслуживания в России возобновили свою работу. Шоу-румы вновь открыты для посещения, и клиенты могут вернуться к привычному способу выбора автомобиля. Мы уделяем большое внимание сотрудничеству с автодилерами и рады представить новое выгодное предложение на модели Mercedes-Benz. Надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят все выгоды специальных условий в сочетании с преимуществами лизинга", - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Лизинговый контракт заключается на простых и выгодных условиях, решение по сделке принимается в течение 1-2 дней. По окончании срока лизинга возможен выкуп автомобиля на физическое лицо. Лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД.

Лицензия № 1000.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 20%
В Брянске из дома инвалида вынесли компьютерный монитор
Брянского уклониста от армии оштрафовали
В Брянске собирают подписи за сохранение троллейбусных маршрутов
Брянская прокуратура отреагировала на падение дерева
Брянский фотограф Игорь Шпиленок отправился в Сибирь
Жительница Сельцо лишилась больше миллиона рублей в надежде получить компенсацию
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
В Трубчевском районе расширят дорогу до семи метров
В Брянской области коронавирус снова подтвердили у 30 человек
В Клинцовском районе покрасили падающую остановку
Брянцы пожаловались на мусор в сквере у автовокзала
В Брянске деревья закатали в асфальт
В лес в Брянске вывезли гору старых покрышек
В Брянске сфотографировали антисанитарию позади ларька с шаурмой
В Брянске ищут пропавшего 31-летнего Владислава Богатырева
В Брянске на озере Орлик сфотографировали зеленую воду
В ДТП в Сельцо пострадали четверо взрослых и двое детей
В Брянске появились подробности изнасилования 13-летнего мальчика
В Брянской области коронавирусом заболели еще 30 человек
После ДТП на Речной в Брянске госпитализировали водителя ВАЗа