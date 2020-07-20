20 Июль 2020 2020-07-20T13:00:32+03:00

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В Брянске собирают подписи за сохранение троллейбусных маршрутов. С 20 по 25 июля активисты будут стоять остановках Набережная, Площадь Партизан и Автовокзал с 17 до 19 часов. Написать заявление можно удаленно, его тоже отнесут в мэрию.

В петиции просят сохранить и продлить до 10-го микрорайона троллейбус "шестерку". Этот маршрут является одним из важнейших для Брянского троллейбусного управления.

Напомним, чиновники решили частично заменить троллейбус №6 автобусом №11. "Шестерка" будет ходить теперь через Курган Бессмертия до Юрфака БГУ. У жителей Володарского района не было возможности доехать до центра города на муниципальном маршруте. Автобус №11 пойдет от микрорайона Вокзальный в Бежице до бульвара Щорса.

Брянск в этом году лишился возможности купить 45 новых троллейбусов. Наш город не вошел в федеральную программу. А до следующего года троллейбусное управление может не дожить.

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ИСТОЧНИК KP.RU