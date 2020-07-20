Брянский фотограф Игорь Шпиленок отправился в Сибирь

20 Июль 2020 2020-07-20T12:09:31+03:00

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Известный брянский фотограф и эколог Игорь Шпиленок вместе с 14-летним внуком отправился в Сибирь. С новым фотопроектом «Первозданные леса России» основатель и первый директор заповедника «Брянский лес» планирует посетить заказники и национальные парки в поисках старовозрастных лесов.

Цель экспедиции – популяризация заповедного дела и сохранение первозданных лесов России. Партнерами проекта выступили заповедник «Брянский лес», Всемирный фонд дикой природы и благотворительный фонд «Красивые дети в красивом мире». «Первозданные леса России» — это третий совместный проект «Брянского леса» с этим благотворительным фондом.

Игорь Шпиленок помимо родного «Брянского леса» уже провел съемки в Двинско-Пинежском междуречье Архангельской области и в Кавказском заповеднике. По пути в Сибирь путешественники побывали в нацпарке «Башкирия». А сейчас брянский фотограф-натуралист находится в заповеднике «Хакасский».

— За два первых дня пересекли Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Самарскую и Оренбургскую области, но застряли в Башкортостане, на Южном Урале, — рассказал своим подписчикам в социальных сетях Игорь Шпиленок.

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ИСТОЧНИК KP.RU