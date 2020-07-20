2020-07-20T11:57:47+03:00
Происшествия

Жительница Сельцо лишилась больше миллиона рублей в надежде получить компенсацию

Мошенники обманули брянцев на 4,5 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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Жительница брянского города Сельцо лишилась 1 миллиона 135 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за некачественный товар. 40-летняя женщина попалась на удочку мошенников. Она написала заявление в полицию на прошлой неделе.

Женщине позвонили злоумышленники и рассказали, что ей положена крупная сумма денег. Нужно только оплатить налоги и услуги специалистов.

- Оформление документов растянулось на несколько дней, в течение которых с потерпевшей требовали все новых и новых выплат, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Во время очередного телефонного разговора женщина категорически отказалась оплачивать надуманную услугу и потребовала вернуть ей потраченные деньги. После этого собеседник резко прервал диалог и перестал выходить на связь.

Всего за неделю в полицию обратились 36 брянцев. Мошенники обманули их на 4,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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