Жительница Сельцо лишилась больше миллиона рублей в надежде получить компенсацию

20 Июль 2020 2020-07-20T11:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница брянского города Сельцо лишилась 1 миллиона 135 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за некачественный товар. 40-летняя женщина попалась на удочку мошенников. Она написала заявление в полицию на прошлой неделе.

Женщине позвонили злоумышленники и рассказали, что ей положена крупная сумма денег. Нужно только оплатить налоги и услуги специалистов.

- Оформление документов растянулось на несколько дней, в течение которых с потерпевшей требовали все новых и новых выплат, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Во время очередного телефонного разговора женщина категорически отказалась оплачивать надуманную услугу и потребовала вернуть ей потраченные деньги. После этого собеседник резко прервал диалог и перестал выходить на связь.

Всего за неделю в полицию обратились 36 брянцев. Мошенники обманули их на 4,5 миллиона рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU