В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
Тяжелые травмы получил 52-летний пешеход
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В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Автоавария случилась 12 июля в 20.55, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Возле дома №15 на улице Ульянова водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил 52-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.
Если вы стали очевидцем аварии, позвоните или обратитесь лично в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU