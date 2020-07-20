В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе

20 Июль 2020 2020-07-20T11:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Автоавария случилась 12 июля в 20.55, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Возле дома №15 на улице Ульянова водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил 52-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.

Если вы стали очевидцем аварии, позвоните или обратитесь лично в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, д. 61а, каб. 2

Телефоны: 8 (4832) 63-11-30, 67-03-61, 67-03-62.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU