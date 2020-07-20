В Брянской области коронавирус снова подтвердили у 30 человек
В Брянской области коронавирус снова подтвердили у 30 человек. Одинаковое число заболевших в регионе фиксируют третий день подряд. С болезнью справились 34 пациента, сообщают в оперативном штабе.
В Брянске на этот раз рекордно мало заболевших - всего двое. Больше всего заболевших в Выгоничском районе (6) и Брянском районе (5).
За сутки в регионе провели 284 теста на инфекцию. Новых смертей от коронавируса не регистрировали.
Коэффициент распространения заболевания в Брянской области на 20 июля 2020 года составляет 0,68.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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