Фото: "Клинцы.ИНФО".
В Клинцовском районе покрасили падающую остановку. Металлическая конструкция пока стоит в селе Ущерпье. Сколько еще простоит - неизвестно. Так как павильон постепенно уходит в кювет.
Фотографии забавного ремонта опубликовали в группе "Клинцы.ИНФО" в социальных сетях.
Остановку покрасили только с трех сторон. На ту часть, что не выходит к дороге, краски не хватило.
Фото: "Клинцы.ИНФО".
Клинчане интересуются, кто принимал такую работу. И не опасна ли падающая конструкция.
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