В Брянске ищут пропавшего 31-летнего Владислава Богатырева
В Брянске ищут пропавшего 31-летнего Владиславе Богатырева. 19 июля он ушел из дома в Бежицком районе. Родные не знают, где он находится.
Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в социальных сетях.
Приметы Владислава Богатырева: рост 188 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в серую толстовку, черные спортивные трико, обут в черные туфли.
Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU