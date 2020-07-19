После ДТП на Речной в Брянске госпитализировали водителя ВАЗа

19 Июль 2020 2020-07-19T08:39:40+03:00

Полицейские проверят, не был ли он пьян

Изменить размер текста: A A

После дорожно-транспортного происшествия на улице Речной в Брянске госпитализировали водителя ВАЗ-210540. 33-летний автомобилист ехал со стороны бульваре Щорса в сторону улицы Бурова. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено Логан".

За рулем "Рено" был 26-летний молодой человек.

У водителя ВАЗа - ушиб грудной клетки, перелом бедра, переломы голеней и травматический шок. Пострадавшего госпитализировали. У 42-летнего пассажира отечественной легковушки рана губы, его отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские выяснят, был ли водителя пьян в момент ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У него взяли кровь на анализ.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU