На улице Бежицкой в Брянске доделали тротуары
В Брянске на улице Беженкой доделали тротуары. Ремонт улицы растянулся на два года. Проезжую часть ремонтировал один подрядчик, а тротуары обустраивал - другой.
Долгое время на месте будущих тротуаров от улицы Степной были установлены бордюры, других работ не проводили. Во время ливня лужи приходилось обходить по проезжей части. Да и без дождей на пешеходной дорожке можно было поломать ноги.
По муниципальному контракту тротуары на Бежицкой обошлись городу в 22 миллиона рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU