На улице Бежицкой в Брянске доделали тротуары

18 Июль 2020 2020-07-18T14:32:50+03:00

Ремонт улицы растянулся на два года

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В Брянске на улице Беженкой доделали тротуары. Ремонт улицы растянулся на два года. Проезжую часть ремонтировал один подрядчик, а тротуары обустраивал - другой.

Долгое время на месте будущих тротуаров от улицы Степной были установлены бордюры, других работ не проводили. Во время ливня лужи приходилось обходить по проезжей части. Да и без дождей на пешеходной дорожке можно было поломать ноги.

По муниципальному контракту тротуары на Бежицкой обошлись городу в 22 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU