На ремонт очистных в Брянске нужно три миллиарда рублей
Без инвестиций тут не обойтись
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На ремонт канализационных очистных в Брянске необходимо три миллиарда рублей. Такую сумму назвали на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту горсовета.
Амортизационный износ очистных сооружений составляет 71,4 процента. Начиная с 2014 года, в городе отремонтировали 20 километров сетей.
Но этого не достаточно. Чтобы привести в порядок систему отведения хозяйственно-бытовых стоков и ливневых вод придется искать дополнительные инвестиционные средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU