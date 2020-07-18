2020-07-18T14:02:50+03:00
Общество

На ремонт очистных в Брянске нужно три миллиарда рублей

Без инвестиций тут не обойтись
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На ремонт канализационных очистных в Брянске необходимо три миллиарда рублей. Такую сумму назвали на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту горсовета.

Амортизационный износ очистных сооружений составляет 71,4 процента. Начиная с 2014 года, в городе отремонтировали 20 километров сетей.

Но этого не достаточно. Чтобы привести в порядок систему отведения хозяйственно-бытовых стоков и ливневых вод придется искать дополнительные инвестиционные средства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ремонт очистных в Брянске нужно три миллиарда рублей
После ремонта на улице Щукина в Брянске дождевая вода уходит на частную территорию
В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика
В Брянской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса
Сергей Калашников: В Брянской области люди ответственно подошли к режиму самоизоляции
В Брянске на Новостройке понизят напор воды
В Карачеве ушел из жизни 35-летний депутат
В центре Брянска вновь горел заброшенный дом
Брянский губернатор предложил уволить заместителя мэра Сергея Хоменкова
Брянский коммунист Андрей Архицкий представил документы в избирком
В Брянске задержали двух местных жителей за пропаганду наркотиков
С заботой об экологии
В Брянской области торговца контрафактной продукцией приговорили к двум годам
Трех жителей Брянска задержали по подозрению в убийстве
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ Онлайн