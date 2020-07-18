На ремонт очистных в Брянске нужно три миллиарда рублей

18 Июль 2020 2020-07-18T14:02:50+03:00

Без инвестиций тут не обойтись

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На ремонт канализационных очистных в Брянске необходимо три миллиарда рублей. Такую сумму назвали на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту горсовета.

Амортизационный износ очистных сооружений составляет 71,4 процента. Начиная с 2014 года, в городе отремонтировали 20 километров сетей.

Но этого не достаточно. Чтобы привести в порядок систему отведения хозяйственно-бытовых стоков и ливневых вод придется искать дополнительные инвестиционные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU