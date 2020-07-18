После ремонта на улице Щукина в Брянске дождевая вода уходит на частную территорию

18 Июль 2020 2020-07-18T14:04:10+03:00

На улице Кислородной водоотведение не сделали вовсе

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После капитального ремонта на улице Щукина в Советском районе Брянска ливневые стоки уходят на территорию частного предпринимателя.

- Так нельзя относиться к хозяйствующим субъектам, - отмечают в горсовете. - Если эта проблема видна, то ее нужно решать сразу же.

На улице Кислородной водоотведение и вовсе отсутствует. Ее также ремонтировали в этом году.

На Литейной от подрядчика потребовали устранить недостатки. Ливневая канализация на улице оказалась выше, чем уровень дороги.

В следующем году обещают отремонтировать улицу Медведева и переулок Металлургов. Эти улицы также постоянно затапливает после дождя.

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ИСТОЧНИК KP.RU