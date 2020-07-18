18 Июль 2020 2020-07-18T12:38:39+03:00

Преступление совершили в середине июля в Советском районе

Изменить размер текста: A A

В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика. Преступление совершили на этой неделе в Советском районе.

Официально информацию не комментируют. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщили "Комсомольской правде" в Брянске" источники в правоохранительных органах.

Речь не идет о серийных преступлениях. Это был единичный случай.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU