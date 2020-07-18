В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика
Преступление совершили в середине июля в Советском районе
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В Брянске изнасиловали 13-летнего мальчика. Преступление совершили на этой неделе в Советском районе.
Официально информацию не комментируют. По факту случившегося завели уголовное дело, сообщили "Комсомольской правде" в Брянске" источники в правоохранительных органах.
Речь не идет о серийных преступлениях. Это был единичный случай.
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ИСТОЧНИК KP.RU