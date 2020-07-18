2020-07-18T11:32:41+03:00
Общество

В Брянской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,8
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 18 июля коронавирусом заболели еще 30 жителей. За то же время выздоровели 53 человека. За сутки выполнили почти 1300 тестов на заболевание.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе на 18 июля составляет 0,8.

Абсолютное большинство заболевших - в Брянске В городе диагноз подтвердили сразу у 17 человек. Остальные случаи распределились по семи районам.

Новых смертей от коронавируса по-прежнему не подтвердили. За все время эпидемии от инфекции скончались 35 брянцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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