В Брянской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса
В Брянской области 18 июля коронавирусом заболели еще 30 жителей. За то же время выздоровели 53 человека. За сутки выполнили почти 1300 тестов на заболевание.
Коэффициент распространения коронавируса в регионе на 18 июля составляет 0,8.
Абсолютное большинство заболевших - в Брянске В городе диагноз подтвердили сразу у 17 человек. Остальные случаи распределились по семи районам.
Новых смертей от коронавируса по-прежнему не подтвердили. За все время эпидемии от инфекции скончались 35 брянцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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