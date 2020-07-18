2020-07-18T11:02:12+03:00
Общество

В Брянске на Новостройке понизят напор воды

Это связано с плановым ремонтом на водозаборе
Марина АНТОНОВА
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В Володарском районе Брянска понизят напор воды. Это касается жителей микрорайонов «Новостройка», «Сосновый бор» и «Есенинский». Ограничение водоснабжения связано с плановым ремонтом на водозаборе «Деповской», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы пройдут с девяти часов утра во вторник, 21 июля до десяти часов утра в среду, 22 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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