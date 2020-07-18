В центре Брянска вновь горел заброшенный дом

18 Июль 2020 2020-07-18T10:27:01+03:00

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В центре Брянска ночью вновь горел заброшенный дом на улице Арсенальной. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.34 в субботу, 18 июля. На место выехали три пожарные машины и автолестница.

Оказалось, что горят второй и третий этажи здания, а также кровля. В доме давно никто не живет. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров. Из-за сильного задымления на пожаре работали два звена газодыозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В 1.12 пламя потушили. Во время пожара никто не пострадал.

Трехэтажный дом №38 на улице Арсенальной давно расселили. Судя по всему, в него свободно могут попасть бездомные. Городские службы не законсервировали здание и не сносят его.

В Брянске вновь горел заброшенный трехэтажный дом.Видео: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU