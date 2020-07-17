В Брянске задержали двух местных жителей за пропаганду наркотиков
Молодые люди распространяли рекламу запрещенных препаратов
В Брянске задержали двух местных жителей за пропаганду наркотиков.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске полицейские задержали 32-летнюю и 21-летнего местных жителей, которые размещали на улицах города рекламу наркотиков.
Молодые люди использовали баллончики с краской и трафареты. Свою работу они фотографировали на камеры мобильных телефонов и отправляли заказчику.
За пропаганду наркотических средств в отношении задержанных составлены административные протоколы. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU