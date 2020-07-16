В Брянске отменили летный праздник в честь Павла Камозина

16 Июль 2020 2020-07-16T18:46:46+03:00

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В Брянске отменили традиционный летный праздник в честь Павла Камозина. Об этом рассказал один из постоянных участников в социальных сетях. Праздник проходит в середине июля на аэродроме ДОСААФ в Бордовичах.

Но в этом году его не разрешили провести из-за эпидемии коронавируса. В регионе действует запрет на массовые мероприятия. Хотя организаторы до последнего надеялись, что праздник состоится.

В четверг, 16 июля, у памятника Павлу Камозина в Бежице отметили 103-ю годовщину со дня рождения летчика. На митинг пришли космонавт Виктор Афанасьев, летчик Иван Кашин, родственники Павла Михайловича, ветераны авиации.

Павел Камозин свой первый боевой вылет совершил на второй день войны - 23 июня 1941 года. Он лично сбил 35 самолетов противника и 13 - в составе группы. 31 декабря 1943 года летчик сбил «мессершмитт» с 18-ю немецкими генералами.

Павел Камозин умер в 1983 году. Он похоронен на Центральном кладбище в Советском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU