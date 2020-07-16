2020-07-16T13:35:10+03:00
Политика

Борис Пайкин настаивает на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам

Брянский депутат предлагает оптимальный механизм схемы, проверенной на пенсионерах-опекунах
Игорь ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: ЛДПР.Фото: ЛДПР.
Изменить размер текста:

Ощутимую прибавку к страховым пенсиям в случае принятия законопроекта, который вместе с коллегами по фракции ЛДПР внёс в Государственную Думу брянский депутат Борис Пайкин, получат более полутора миллионов российских инвалидов .Парламентарии настаивают на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам, которых у нас в стране 13,64% от общего числа людей с ограниченными возможностями.

Если инициатива будет поддержана, ежегодно будут индексироваться и сама страховая пенсия работающих инвалидов, и фиксированная выплата к ней. Оптимальный механизм, через который может быть реализована эта мера, уже найден и успешно применяется на расчетах выплат пенсионерам-опекунам, которые вывели из системы обязательного пенсионного страхования и вернули им индексацию. Теперь эта меру предлагается распространить на работающих инвалидов.

«Те страховые пенсии, которые сегодня государство выплачивает инвалидам, не обеспечивают им достойный уровень жизни, - говорит Борис Пайкин. – Мне этот вопрос известен не понаслышке: в Брянской области мой фонд шефствует над двумя объединениями инвалидов, и мы проводим регулярные встречи, где они делятся своими достижениями и проблемами. Эти сильные духом люди просто вынуждены работать, причем от многих это требует титанических усилий. Как, например, от новозыбковца Александра Ладохина, который работает онлайн, губами и зубами управляя мышкой и джойстиком. И, конечно, индексация страховых пенсий стала бы для них ощутимым подспорьем».

Расходы, которые потребует индексация, парламентарии от ЛДПР предлагают осуществлять за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борис Пайкин настаивает на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам
В Брянске учеников в школы будут пускать по картам
В Брянской области уменьшился коэффициент распространения коронавиурса
ВТБ и Московская биржа разработали онлайн-курс по биржевой торговле для начинающих инвесторов
Пожилого жителя Жуковского района осудили за "пьяное" ДТП
В ДТП в Брасовском районе пострадали три человека
ВТБ финансирует одного из крупнейших производителей картофельных хлопьев
В Брянске сняли на видео снос цехов завода "Литий"
Брянские осужденные могут общаться по видеосвязи
В Брянске столкнулись три автомобиля
Брянскому подростку деревом придавило руку
В Брянске почтили память Федора Тютчева
Брянская полиция проверит бежицких пешеходов
В брянском аэропорту встретили самолет из Мюнхена
В Брянске уголовное дело на экс-чиновницу Левину передали в суд