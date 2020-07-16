Борис Пайкин настаивает на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам

16 Июль 2020 2020-07-16T13:35:10+03:00

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Ощутимую прибавку к страховым пенсиям в случае принятия законопроекта, который вместе с коллегами по фракции ЛДПР внёс в Государственную Думу брянский депутат Борис Пайкин, получат более полутора миллионов российских инвалидов .Парламентарии настаивают на возвращении индексации пенсий работающим инвалидам, которых у нас в стране 13,64% от общего числа людей с ограниченными возможностями.

Если инициатива будет поддержана, ежегодно будут индексироваться и сама страховая пенсия работающих инвалидов, и фиксированная выплата к ней. Оптимальный механизм, через который может быть реализована эта мера, уже найден и успешно применяется на расчетах выплат пенсионерам-опекунам, которые вывели из системы обязательного пенсионного страхования и вернули им индексацию. Теперь эта меру предлагается распространить на работающих инвалидов.

«Те страховые пенсии, которые сегодня государство выплачивает инвалидам, не обеспечивают им достойный уровень жизни, - говорит Борис Пайкин. – Мне этот вопрос известен не понаслышке: в Брянской области мой фонд шефствует над двумя объединениями инвалидов, и мы проводим регулярные встречи, где они делятся своими достижениями и проблемами. Эти сильные духом люди просто вынуждены работать, причем от многих это требует титанических усилий. Как, например, от новозыбковца Александра Ладохина, который работает онлайн, губами и зубами управляя мышкой и джойстиком. И, конечно, индексация страховых пенсий стала бы для них ощутимым подспорьем».

Расходы, которые потребует индексация, парламентарии от ЛДПР предлагают осуществлять за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, осуществляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU