2020-07-15T19:06:28+03:00
Общество

Брянская полиция проверит бежицких пешеходов

Операция «Пешеход» пройдет с 16 по 19 июля
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Бежицком районе Брянска с 16 по 19 июля пройдет оперативно-профилактическая операция «Пешеход».В Бежицком районе Брянска с 16 по 19 июля пройдет оперативно-профилактическая операция «Пешеход».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Бежицком районе Брянска с 16 по 19 июля пройдет оперативно-профилактическая операция «Пешеход». Сотрудники полиции проверят как пешеходов, так и автолюбителей.

Патрули появятся на улицах Литейной, Ульянова, Почтовой, 22 Съезда КПСС, Ново-Советской, 3 Интернационала, Брянской Пролетарской Дивизии, Болховской. Отдельное внимание уделят дорогам, расположенным вблизи от продающих алкоголь торговых точек.

Бежицкий район для проведения рейда выбран неслучайно. Здесь за первое полугодие произошло больше всего дорожно-транспортных происшествий, связанных с пешеходами. В 28 выявленных случаях 5 человек погибли, 25 получили травмы. Бежица также лидирует по числу наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах. В районе произошло 12 таких случаев, один человек погиб, 11 пострадало.

Кроме этого, Бежица опережает другие районы по количеству дорожных происшествий, произошедших по вине пеших участников движения. За полгода случилось 11 таких аварий, в которых один человек погиб, 10 пострадали, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города Брянска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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