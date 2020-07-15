В брянском аэропорту встретили самолет из Мюнхена

15 Июль 2020 2020-07-15T18:32:40+03:00

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15 июля в международном аэропорту «Брянск» приземлился борт из Мюнхена. Об этом сообщили в неофициальном сообществе учреждения в социальной сети.

На брянский аэродром сел легкий двухмоторный самолет деловой авиации Cessna 525C Citationjet CJ4. О цели визита баварского гостя в наш город не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU