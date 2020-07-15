В брянском аэропорту встретили самолет из Мюнхена
Цель визита баварского гостя неизвестна
Фото: группа «Международный аэропорт «Брянск» в vk.com.
Изменить размер текста:
15 июля в международном аэропорту «Брянск» приземлился борт из Мюнхена. Об этом сообщили в неофициальном сообществе учреждения в социальной сети.
На брянский аэродром сел легкий двухмоторный самолет деловой авиации Cessna 525C Citationjet CJ4. О цели визита баварского гостя в наш город не сообщается.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU