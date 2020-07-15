2020-07-15T17:00:40+03:00
Общество

В Брянске закрывают еще один коронавирусный госпиталь

Он работал в Брянской областной больнице
Марина АНТОНОВА
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В Брянске закрывают еще один коронавирусный госпиталь. Он располагался в Брянской областной больнице на проспекте Станке Димитрова. Под больных коронавирусом здесь отдали двухэтажный сосудистый центр и семиэтажный хирургический корпус.

Сейчас число больных сократилось, поэтому больница возвращается к обычному режиму работы.

В помещениях приступили к санитарной обработке, сообщает РИА "Стрела". В понедельник, 20 июля, уже начнет работать хирургический корпус. Чуть позже откроют и сосудистый центр.

Напомним, до этого закрыли коронавирусные госпитали в горбольнице №2 и в поселке Глинищево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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