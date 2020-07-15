В Брянской области полицейские рассказали о правилах безопасности
В Стародубе полицейские вместе с волонтерами раздали прохожим буклеты с информацией о профилактике дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев.
В профилактической акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и отделов по делам несовершеннолетних, а также участники молодежного движения «Шаг к добру» и старшеклассники местных школ.
Жители района проявили активный интерес к актуальной и полезной информации. Проведение подобных акций служит напоминанием о необходимости соблюдения мер предосторожности и дисциплинирует граждан, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU