2020-07-15T14:51:14+03:00
Общество

В Брянской области полицейские рассказали о правилах безопасности

В Стародубе провели акцию, направленную на профилактику несчастных случаев
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Жители района проявили активный интерес к актуальной и полезной информации.Жители района проявили активный интерес к актуальной и полезной информации.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Стародубе полицейские вместе с волонтерами раздали прохожим буклеты с информацией о профилактике дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев.

В профилактической акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и отделов по делам несовершеннолетних, а также участники молодежного движения «Шаг к добру» и старшеклассники местных школ.

Жители района проявили активный интерес к актуальной и полезной информации. Проведение подобных акций служит напоминанием о необходимости соблюдения мер предосторожности и дисциплинирует граждан, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В брянском аэропорту встретили самолет из Мюнхена
В Брянске уголовное дело на экс-чиновницу Левину передали в суд
В Брянске закрывают еще один коронавирусный госпиталь
Житель Брянской области получит 370 тысяч рублей за умершего родственника
В Брянской области из-за непогоды отключился свет в нескольких районах
В Брянской области полицейские рассказали о правилах безопасности
В Брянской области осудили за хранение наркотиков
Борис Пайкин предложил дополнительные меры поддержки прав брянских дольщиков
Жительница Брянской области использовала поддельный диплом
Директора дятьковской фирмы осудили за незаконное получение кредита
В Брянске появится новый автобусный маршрут
ВТБ: активнее всего кредитными каникулами пользовались жители Владимирской и Костромской областей
Жителя Сельцо задержали по подозрению в убийстве собственной дочери
В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса
БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
В Брянской области выявили 44 новых случая коронавируса
Брянец провернул аферу с жилищным сертификатом на 1,2 миллиона рублей
В Брянске на стадионе "Спартак" укладывают искусственный газон
В Брянске после ливня затопило двор у школы №51
Брянские следователи выяснят, можно ли было спасти погибшую 12-летнюю девочку
В Брянске троллейбус №6 будет ходить до Юрфака БГУ
В Брянске сильный ветер повалил четыре дерева