Борис Пайкин предложил дополнительные меры поддержки прав брянских дольщиков

15 Июль 2020 2020-07-15T13:46:50+03:00

Борис Пайкин: "Ситуацию можно выправить, снизив ставку по ипотеке для клиентов, чьи счета-эскроу открыты в том же банке".

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На прошедшем 13 июля заседании рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства Брянский депутат Борис Пайкин представил фракцию ЛДПР. В ходе совещания, на котором также присутствовали руководство банка ДОМ.РФ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, парламентарий высказал предложение дополнительно снижать ставку по ипотеке на жилье, приобретаемое через эскроу-счета.

Покупка квартир через эскроу-счета, при всех его достоинствах, еще достаточно новый и не очень понятный большинству наших сограждан механизм. Россияне пока не очень охотно к нему прибегают, предпочитая купить жильё по старым правилам.

Чтобы повысить интерес и доверие граждан к счетам-эскроу, считает Борис Пайкин, необходимо дополнительно снизив ставку по ипотеке для тех, кто берет кредит на приобретение квартиры в том же банке, который уполномочен на ведение счета эскроу.

«В этом случае денежные средства, получаемые гражданином в качестве ипотечного кредита, остаются в банке, но заемщик еще платит ему процент за пользование ими, - говорит Борис Романович. - Разумно, чтобы этот процент был невысоким. Ведь если застройщик не выполнит свои обязательства, дольщику вернут только первоначальный взнос по ипотеке и часть оплаченного тела кредита. А солидный процент банку за пользование кредитом по-прежнему будет висеть на нём. Это обстоятельство пока и не делает ипотеку через эскроу привлекательным механизмом. Ситуацию можно выправить, снизив ставку по ипотеке для клиентов, чьи счета-эскроу открыты в том же банке».

Помимо внесенных предложений Борисом Пайкиным,в рамках рабочей встречи парламентарий наметил сотрудничество с Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Депутат будет собирать информацию по проблемным объектам в Брянской области и совместно с фондом искать пути способы решения вопроса обманутых дольщиков путем достройки домов или выплаты компенсаций.

ИСТОЧНИК KP.RU