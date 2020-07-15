Жительница Брянской области использовала поддельный диплом

15 Июль 2020 2020-07-15T13:57:07+03:00

Недействительный документ женщина предоставила при приеме на работу

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В Дятьково Брянской области местной жительнице придется выплатить 30 тысяч рублей штрафа за использование фальшивого документа об образовании.

Суд установил, что при устройстве на предполагающую высшее профессиональное образование должность женщина представила поддельный диплом. Работодатель подвоха не заметил и трудоустроил ее на предприятие.

Дятьковский городской суд признал женщину виновной и назначил штраф. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU