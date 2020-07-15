2020-07-15T13:57:07+03:00
Общество

Жительница Брянской области использовала поддельный диплом

Недействительный документ женщина предоставила при приеме на работу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Дятьково Брянской области местной жительнице придется выплатить 30 тысяч рублей штрафа за использование фальшивого документа об образовании.

Суд установил, что при устройстве на предполагающую высшее профессиональное образование должность женщина представила поддельный диплом. Работодатель подвоха не заметил и трудоустроил ее на предприятие.

Дятьковский городской суд признал женщину виновной и назначил штраф. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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