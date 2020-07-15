2020-07-15T11:43:31+03:00
Общество

В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса

На 15 июля он составил 1,117
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области 15 июля немного снизился коэффициент распространения коронавиурса. В среду он составил 1,117. Это немного меньше, чем днем раньше.

Третий день подряд коэффициент больше единицы. Это значит, что один заболевший заражает еще одного брянца.

Первые ограничения после эпидемии коронавируса начали снимать, когда коэффициент стал меньше единицы. Ко второму этапу приступили, когда он достиг отметки 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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