В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса

15 Июль 2020 2020-07-15T11:43:31+03:00

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В Брянской области 15 июля немного снизился коэффициент распространения коронавиурса. В среду он составил 1,117. Это немного меньше, чем днем раньше.

Третий день подряд коэффициент больше единицы. Это значит, что один заболевший заражает еще одного брянца.

Первые ограничения после эпидемии коронавируса начали снимать, когда коэффициент стал меньше единицы. Ко второму этапу приступили, когда он достиг отметки 0,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU