Брянец провернул аферу с жилищным сертификатом на 1,2 миллиона рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T10:28:46+03:00

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47-летнего жителя Брянской области обвиняют в мошенничестве при получении выплат. На мужчину завели уголовное дело. Сумма причиненного ущерба оценили в 1 миллион 188 тысяч рублей.

По версии следствия, брянец скрыл то, что долю жилья передал родственнику. Он предоставил в районную администрацию документы на получение жилищного сертификата по федеральной программе. Его заявку одобрили.

- Санкция по статье «Мошенничество при получении выплат» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU