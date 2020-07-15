В Брянске на стадионе "Спартак" укладывают искусственный газон

15 Июль 2020 2020-07-15T09:56:36+03:00

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В Фокинском районе Брянска на стадионе "Спартак" укладывают искусственный газон. На объекте завершили планировку территории. Смонтировали дренажную систему. С ее помощью с поля и дорожек будет уходить вода.

Под финишное покрытие "Искусственная трава" уложили геотектильное полотно. Футбольное поле будет размером 105 на 69 метров, сообщают в пресс-службе Фокинской районной администрации.

Для организации легкоатлетических дорожек срезали старый асфальт.

Работы на стадионе ведут в рамках национального проекта "Демография".

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ИСТОЧНИК KP.RU