В Брянске на стадионе "Спартак" укладывают искусственный газон
В Фокинском районе Брянска на стадионе "Спартак" укладывают искусственный газон. На объекте завершили планировку территории. Смонтировали дренажную систему. С ее помощью с поля и дорожек будет уходить вода.
Под финишное покрытие "Искусственная трава" уложили геотектильное полотно. Футбольное поле будет размером 105 на 69 метров, сообщают в пресс-службе Фокинской районной администрации.
Для организации легкоатлетических дорожек срезали старый асфальт.
Работы на стадионе ведут в рамках национального проекта "Демография".
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ИСТОЧНИК KP.RU