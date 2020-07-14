2020-07-14T19:13:22+03:00
Общество

Брянск в этом году останется без новых троллейбусов

В федеральный проект вошли регионы с более развитой транспортной сетью
Марина АНТОНОВА
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Брянск будет пытаться войти в программу в следующие годы.Брянск будет пытаться войти в программу в следующие годы.Фото: Елена РАКОВА
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Для Брянска в этом году не купят новые троллейбусы. Планы брянских чиновников сорвались. Наш город не вошел в федеральную программу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Других способов обновить троллейбусный парк не нашли. Поддержку на закупку электрического транспорта получили регионы с более развитой сетью общественного транспорта - это Ивановская и Омская области.

Программа рассчитана на ближайшие пять лет, сообщают "Брянские известия". Поэтому у Брянска еще есть шанс закупить новые машины.

Но вот троллейбусное управление может не дожить до этого дня. На данный момент парк изношен на 99 процентов. В таком виде троллейбусы смогут возить горожан максимум один год. К тому же, требует ремонта и контактная сеть.

Региону необходимо около 90 новых машин. Это позволит полностью обновить троллейбусный парк. Средняя стоимость одной машины составляет 15 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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