Брянск в этом году останется без новых троллейбусов
Для Брянска в этом году не купят новые троллейбусы. Планы брянских чиновников сорвались. Наш город не вошел в федеральную программу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Других способов обновить троллейбусный парк не нашли. Поддержку на закупку электрического транспорта получили регионы с более развитой сетью общественного транспорта - это Ивановская и Омская области.
Программа рассчитана на ближайшие пять лет, сообщают "Брянские известия". Поэтому у Брянска еще есть шанс закупить новые машины.
Но вот троллейбусное управление может не дожить до этого дня. На данный момент парк изношен на 99 процентов. В таком виде троллейбусы смогут возить горожан максимум один год. К тому же, требует ремонта и контактная сеть.
Региону необходимо около 90 новых машин. Это позволит полностью обновить троллейбусный парк. Средняя стоимость одной машины составляет 15 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU