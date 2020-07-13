2020-07-13T17:39:21+03:00
Общество

В Брянске автолюбителю не удалось откупиться от ответственности

В областном центре будут судить за дачу взятки
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске днем 28 мая 2020 года на улице Есенина отказавшийся от медицинского освидетельствования автолюбитель попытался дать взятку стражам порядка. За то, чтобы на него не составляли административный протокол и не лишили водительских прав, гражданин положил на видное место в подстаканник полицейской машины 44 тысячи 500 рублей.

Полицейские от денег отказались и сообщили об инциденте в дежурную часть. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Документы переданы в суд. Подозреваемого обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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