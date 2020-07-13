2020-07-13T15:55:52+03:00
Общество

Брянские выпускники сдали ЕГЭ по физике и истории

Экзамены написали почти 2,5 тысячи ребят
Мария Дедкова
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Свои результаты ребята узнают 27 июля.Свои результаты ребята узнают 27 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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13 июля брянские выпускники сдали ЕГЭ по физике и истории. Так, физику выбрали больше 1300 человек, историю - 1200, сообщает ГТРК "Брянск".

ЕГЭ писали на 43 пунктах проведения. Как и во время предыдущих ЕГЭ, в помещениях были обеспечены необходимые меры безопасности.

Свои результаты ребята узнают 27 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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