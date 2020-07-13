В Клинцах пьяный горожанин напал на двух девушек

13 Июль 2020 2020-07-13T15:22:36+03:00

У одной из них оказался сломан палец

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В Клинцах задержали 36-летнего мужчину, напавшего на двух прохожих.

К двум девушкам подошел пьяный мужчина и предложил познакомиться. Получив отказ, агрессивный горожанин напал на подруг. У одной из девушек оказался перелом пальца. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Тогда нападавший бросился бежать. Ему удалось скрыться во дворах, однако убегавший злоумышленник выронил предмет, похожий на пистолет.

- Экспертиза показала, что находкой полицейских оказался пистолет модели «Браунинг», состоявший на вооружении во времена Великой Отечественной войны, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Находившееся в хорошем состоянии и пригодное для ведения стрельбы оружие надлежащим образом зарегистрировано не было. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, уже имеющий судимость за разбойное нападение.

На мужчину завели два уголовных дела по статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Незаконное хранение или ношение огнестрельного оружия».

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ИСТОЧНИК KP.RU