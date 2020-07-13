2020-07-13T15:21:45+03:00
Общество

В Брянской области осудили за неуплату алиментов

К уголовной ответственности привлекли отца ребенка
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области 36-летнего жителя Рогнединского района признали виновным в неуплате алиментов. Родитель не перечислял средства на своего ребенка в течение нескольких месяцев. Общий долг превысил 63 тысячи рублей.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ выделять средства на содержание ребенка.

Теперь Дубровский районный суд приговорил нерадивого отца к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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