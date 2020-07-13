В Брянской области осудили за неуплату алиментов
В Брянской области 36-летнего жителя Рогнединского района признали виновным в неуплате алиментов. Родитель не перечислял средства на своего ребенка в течение нескольких месяцев. Общий долг превысил 63 тысячи рублей.
Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ выделять средства на содержание ребенка.
Теперь Дубровский районный суд приговорил нерадивого отца к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU