В Брянской области осудили за неуплату алиментов

13 Июль 2020 2020-07-13T15:21:45+03:00

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В Брянской области 36-летнего жителя Рогнединского района признали виновным в неуплате алиментов. Родитель не перечислял средства на своего ребенка в течение нескольких месяцев. Общий долг превысил 63 тысячи рублей.

Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за отказ выделять средства на содержание ребенка.

Теперь Дубровский районный суд приговорил нерадивого отца к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU