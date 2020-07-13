В Брянске лестницу на бульваре Гагарина заполонили объявления о продаже наркотиков

13 Июль 2020 2020-07-13T15:13:24+03:00

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В Брянске лестницу на бульваре Гагарина в Брянске заполонили объявления о продаже наркотиков. Фотографии опубликовали журналисты телеканала "Городской".

Надписи нанесли на скамейках, на гранитом парапете и прилегающих зданиях. Коммунальщики не успевают убирать объявления.

Причем, преступников поймать очень сложно. В контактах указан номер анонимного мессенджера. Сама продажа запрещенных веществ происходит удаленно - через "закладки".

Остается только стирать незаконные объявления с улиц города.

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ИСТОЧНИК KP.RU