В Брянске перекроют железнодорожный переезд

13 Июль 2020 2020-07-13T14:56:09+03:00

Ограничения будут действовать в ночь с 14 на 15 июля

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В Брянске на пересечении 126 километра железной дороги с улицей Снежетский вал временно ограничат движение автотранспорта.

С 22.00 14 июля до 6.00 15 июля движение через переезд будет осуществляться только по одной полосе.

На железнодорожном переезде пройдут ремонтные работы дорожного покрытия в десятиметровой зоне, за которую отвечают железнодорожники, рассказали в пресс-службе брянского отделения московской железной дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU