В Брянске перекроют железнодорожный переезд
Ограничения будут действовать в ночь с 14 на 15 июля
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В Брянске на пересечении 126 километра железной дороги с улицей Снежетский вал временно ограничат движение автотранспорта.
С 22.00 14 июля до 6.00 15 июля движение через переезд будет осуществляться только по одной полосе.
На железнодорожном переезде пройдут ремонтные работы дорожного покрытия в десятиметровой зоне, за которую отвечают железнодорожники, рассказали в пресс-службе брянского отделения московской железной дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU