В центре Брянска устроили свалку старой мебели

13 Июль 2020 2020-07-13T14:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Брянска устроили свалку из старой мебели. У дома №39 на улице Октябрьской заметили гору мусора. В ней были деревянные рамы, кухонный стол, диван, матрасы и другие предметы бывшей в употреблении мебели.

Свалку устроили неподалеку от контейнерной площадки для сбора отходов.

Позже выяснилось, что избавиться от хлама в квартире решил известный в Брянске бизнесмен. Он не собирался заказывать специальный контейнер для крупногабаритного мусора.

Нарушителя быстро нашли, сообщают в пресс-службе регионального оператора. Предприниматель обещал вывезти мебель до конца дня.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU