В центре Брянска устроили свалку старой мебели
В центре Брянска устроили свалку из старой мебели. У дома №39 на улице Октябрьской заметили гору мусора. В ней были деревянные рамы, кухонный стол, диван, матрасы и другие предметы бывшей в употреблении мебели.
Свалку устроили неподалеку от контейнерной площадки для сбора отходов.
Позже выяснилось, что избавиться от хлама в квартире решил известный в Брянске бизнесмен. Он не собирался заказывать специальный контейнер для крупногабаритного мусора.
Нарушителя быстро нашли, сообщают в пресс-службе регионального оператора. Предприниматель обещал вывезти мебель до конца дня.
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ИСТОЧНИК KP.RU