2020-07-13T13:52:06+03:00
Общество

В Брянской области открыли город Сельцо

В населенном пункте сняли дополнительные ограничения
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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13 июля снят режим дополнительных ограничений в городе Сельцо. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства. Об этом сообщили в оперативном штате.

Напомним, город Сельцо был закрыт 23 апреля в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. В городе очагом распространения инфекции стал местный интернат для пожилых людей.

На въезде в населенный пункт сотрудники правоохранительных органов проверяли документы. В Сельцо впускали только жителей города. В конце мая контрольно-пропускные пункты с дорог исчезли.

На сегодняшний день в Сельцо зарегистрировано 237 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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