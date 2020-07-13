В Брянской области открыли город Сельцо
13 июля снят режим дополнительных ограничений в городе Сельцо. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства. Об этом сообщили в оперативном штате.
Напомним, город Сельцо был закрыт 23 апреля в связи с резким увеличением числа заболевших коронавирусом. В городе очагом распространения инфекции стал местный интернат для пожилых людей.
На въезде в населенный пункт сотрудники правоохранительных органов проверяли документы. В Сельцо впускали только жителей города. В конце мая контрольно-пропускные пункты с дорог исчезли.
На сегодняшний день в Сельцо зарегистрировано 237 случаев заболевания.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU