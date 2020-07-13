В Брянской области открываются учреждения культуры и спорта
Учреждения и организации начинают работать с 13 июля
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В Брянской области с 13 июля начали работать парки, библиотеки, зоопарки, музеи-заповедники и музеи-усадьбы.
Также открываются спортивные объекты, аттракционы, физкультурно-спортивные организации.
Все учреждения в своей работе должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, сообщили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU