В Брянской области открываются учреждения культуры и спорта

13 Июль 2020 2020-07-13T13:32:24+03:00

Учреждения и организации начинают работать с 13 июля

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В Брянской области с 13 июля начали работать парки, библиотеки, зоопарки, музеи-заповедники и музеи-усадьбы.

Также открываются спортивные объекты, аттракционы, физкультурно-спортивные организации.

Все учреждения в своей работе должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU