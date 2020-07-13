В Брянской области возобновляют работу кафе и рестораны

13 Июль 2020 2020-07-13T13:19:22+03:00

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В Брянской области с 13 июля после длительного простоя открываются предприятия общественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, бары и буфеты могут обслуживать посетителей только на летних площадках и верандах.

13 июля губернатор внес соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности на территории региона, рассказали в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU