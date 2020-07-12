В Бежице заметили бездомных собак на детской площадке

12 Июль 2020 2020-07-12T20:58:10+03:00

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Жители Брянска продолжают жаловаться на бездомных собак. В Бежицком районе бродячие псы забрели на детскую площадку.

По словам местных жителей, они могут наброситься на детей. И такие случаи, как говорят горожане, уже были.

- Участковый пункт то закрыт, то трубку не берут, а когда взяли сказали ничем помочь не можем. Сколько еще детей покусает этот пес? Куда можно обратится чтобы убрали собак? - пишут в соцсетях брянцы.

Напомним, на днях стало известно, что на председателя комитета по ЖКХ завели уголовное дело из-за гибели трех женщин от укусов бродячих собак. Однако уголовное дело проблему не решит, пока в городе не появится приют.

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ИСТОЧНИК KP.RU