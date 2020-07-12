12 Июль 2020 2020-07-12T18:42:34+03:00

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В Брянской области ищут пропавшего Александра Васичкина. 36-летний мужчина ушел из дома в Сельцо в неизвестном направлении еще 8 июля. С тех пор о нем ничего неизвестно, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 175-180 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в темно-зеленую пятнистую куртку, черные брюки. Обут в синие резиновые сапоги. С собой - черная дерматиновая сумка.

Всех, кто знает, где Александр Васичкин, просят позвонить волонтерам или в полицию: 8-800-700-54-52 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU