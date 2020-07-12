2020-07-12T16:37:36+03:00
Общество

Семья из Новозыбкова стала победителем конкурса "Семья года"

Сергей и Ольга Афонасенко воспитывают семь дочерей и сына
Мария Дедкова
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Фото: "Риа Стрела"Фото: "Риа Стрела"
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Многодетная семья из Новозыбкова победила в региональном этапе всероссийского конкурса "Семья года". Сергей и Ольга Афанасенко воспитывают семь дочерей и сына. Старшие девочки уже заканчивают медколледж, еще одна учится на парикмахера.

Сын закончил 9-й класс и собирается в сельхозтехникум. Младшие дочки-школьницы помогают родителям, сообщает "Риа Стрела".

Ольга Афанасенко - домохозяйка. Сергей Афанасенко занимается грузоперевозками. Вместе супруги выращивают цветы на продажу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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