2020-07-12T18:29:00+03:00
Общество

В Брянской области 13 июля обещают грозу и сильный ветер

МЧС объявило экстренное предупреждение
Мария Дедкова
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Днем будет идти дождь, в отдельных районах прогнозируют ливни, град и грозу.Днем будет идти дождь, в отдельных районах прогнозируют ливни, град и грозу.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Брянской области 13 июля обещают похолодание. Понижение температуры произойдет под влиянием холодного атмосферного фронта атлантического циклона, который будет перемещаться с северо-запада Европейской территории России. Об этом сообщают в Гидрометцентре.

Ночью по области пройдет дождь, местами сильный, гроза. Днем также будет идти дождь, в отдельных районах прогнозируют ливни, град и грозу. Ветер при грозе будет дуть со скоростью 15-17 метров в секунду, иногда до 20.

По сообщению регионального управления МЧС, температура воздуха ночью составит от 11 до 16, днем - 17-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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