В Красногорском районе ВАЗ вылетел с дороги
Водитель получил переломы руки
Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь».Фото: Сергей ГАПОН
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В Красногорском районе 11 июля произошло ДТП. Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь», сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 48-летний водитель ВАЗа-21074 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги. В ДТП водитель получил переломы обеих костей предплечья. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU