2020-07-12T11:22:35+03:00
Происшествия

В Красногорском районе ВАЗ вылетел с дороги

Водитель получил переломы руки
Мария Дедкова
Поделиться:
Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь».Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь».Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Красногорском районе 11 июля произошло ДТП. Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель ВАЗа-21074 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги. В ДТП водитель получил переломы обеих костей предплечья. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области сильно вырос коэффициент коронавируса
В Красногорском районе ВАЗ вылетел с дороги
В Брянской области коронавирусом заболели еще 45 человек
В Брянской области завершилась выставка "Всероссийский день поля"
Центры занятости вновь начали выдавать направления на работу
Брянцам пообещали новые троллейбусы
54-летняя жительница Брянска попала в ДТП, но забыла где
В Брянске в ДТП пострадал юный велосипедист-нарушитель
Эксперты озвучили причину гибели группы Дятлова
В Брянске коронавирусом заразились 13 человек
В Брянской области увеличился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коронавирусом заболели еще 46 человек
Брянского чиновника Игоря Гинькина оставили под подпиской о невыезде
В Брянске при пожаре на улице Крахмалева спасли трех человек
Строительство дороги Брянск-1-Брянск-2 подошло ко второму этапу
На брянскую привокзальную площадь вернут памятник Ленину
В Саудовскую Аравию отправили почти 90 тонн брянской говядины
В Брянской области с начала года четыре ребенка выпали из окна
В брянском сквере «Литий» устанавливают фонтан
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
В Брянске установил 380 метров ограждения на новой дороге
Брянские пограничники задержали иностранца за дачу взятки
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Брянский областной суд вынес приговор банде из Новозыбкова
В Брянске ищут 35-летнего местного жителя
В Брянской области за смерть 11-летней школьницы осудили на семь лет