В Красногорском районе ВАЗ вылетел с дороги

12 Июль 2020 2020-07-12T11:22:35+03:00

Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь». Фото: Сергей ГАПОН

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В Красногорском районе 11 июля произошло ДТП. Все случилось около 10.00 на первом километре трассы «Красная Гора – Верхличи- граница с республикой Беларусь», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летний водитель ВАЗа-21074 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги. В ДТП водитель получил переломы обеих костей предплечья. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU