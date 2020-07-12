В Брянской области завершилась выставка "Всероссийский день поля"
11 июля в Брянской области завершилась выставка "Всероссийский день поля". Она проходила с 9 по 11 июля на площадке Брянского аграрного университета.
В этом году мероприятие проходило и в онлайн-формате. На выставке представили демонстрационные посевы сельскохозяйственных культур, новинки техники, оборудования и передовых технологий производства.
С рабочим визитом на Брянщину прибыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Во время личной встречи с губернатором Александром Богомазом он отметил успехи региона в отрасли АПК, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU